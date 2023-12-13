Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский

Гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки в среду, 13 декабря.

Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

«Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым — таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», — говорится в сообщении.

Гронский родился в Кронштадте, окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Он был одним из создателей газеты «Невское время», главным редактором и гендиректором «Вечернего Петербурга» до 2001 года.

В 2006 году он возглавил Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», а в 2013-м стал директором Санкт-Петербургского государственного мемориального музея А.В. Суворова.

Журналист стал гендиректором РНБ в 2021 году, он был инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов библиотеки. Помимо этого, он был председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом правления петербургского отделения Союза журналистов России.