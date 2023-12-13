Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Общество
SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента
Общество
Подруга Треповой рассказала о наличии в ее квартире множества гипсовых голов
Общество
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Общество
Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии
Общество
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими
Мир
Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
Общество
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря
Сюжет:

Глава КГБ Белоруссии заявил об отказе Запада выполнять данные Украине обещания

0
Фото: ТАСС/Рамиль Насибулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад отказывается от выполнения обещаний, которые дал Украине. Об этом 13 декабря заявил глава комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

«Планы и обещания, которые были даны руководству Украины со стороны Запада, не выполняются или вовсе были нереальны», — сказал он БелТА.

Тертель рассказал, что в 2022 году Белоруссия создала условия для проведения переговоров между Украиной и Россией, которые дали определенный результат.

«Были достигнуты конкретные результаты, которые позволяли учесть интересы всех сторон. Были найдены развязки по всем вопросам, которые устраивали и российскую, и украинскую стороны. Каждая из сторон пошла на компромисс», — сказал глава КГБ.

По его словам, в Минске надеялись на благополучное разрешение ситуации, однако вмешательство иностранных политиков помешало этому.

«Цена этому — сотни тысяч погибших, десятки тысяч пропавших без вести. И за это рано или поздно придется нести ответственность», — добавил Тертель.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

7 декабря в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023