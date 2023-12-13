Глава КГБ Белоруссии заявил об отказе Запада выполнять данные Украине обещания

Запад отказывается от выполнения обещаний, которые дал Украине. Об этом 13 декабря заявил глава комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

«Планы и обещания, которые были даны руководству Украины со стороны Запада, не выполняются или вовсе были нереальны», — сказал он БелТА.

Тертель рассказал, что в 2022 году Белоруссия создала условия для проведения переговоров между Украиной и Россией, которые дали определенный результат.

«Были достигнуты конкретные результаты, которые позволяли учесть интересы всех сторон. Были найдены развязки по всем вопросам, которые устраивали и российскую, и украинскую стороны. Каждая из сторон пошла на компромисс», — сказал глава КГБ.

По его словам, в Минске надеялись на благополучное разрешение ситуации, однако вмешательство иностранных политиков помешало этому.

«Цена этому — сотни тысяч погибших, десятки тысяч пропавших без вести. И за это рано или поздно придется нести ответственность», — добавил Тертель.

7 декабря в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.