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SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) 13 декабря выступил с песней на торжественном мероприятии в честь 30-летия создания Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Артист исполнил слои главные композиции: «Мы», «Встанем» и «Моя Россия». Последний хит он спел, стоя перед залом едва ли не на коленях.

Песню «Встанем» все присутствующие слушали стоя, поднявшись со своих мест.

Ранее в этот день Совет Федерации с юбилеем поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что самого глубокого уважения заслуживает активная помощь парламентариев участникам СВО и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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