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Премию имени Менделеева вручили ученым-химикам в президиуме РАН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Международную премию ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева 13 декабря вручили академику, заведующему лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирине Белецкой и почетному директору Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаусу Александру Мюллену.

Торжественная церемония вручения состоялась в президиуме Российской академии наук (РАН). Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере $250 тыс., а также золотую медаль и специальный диплом.

Трансляция награждения ежегодно ведется на нескольких языках, гостями мероприятия выступают представителей порядка 50 стран и 26 послов.

В церемонии приняли участие помощник генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито, президент РАН, академик Геннадий Красников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также ректор МГУ Виктор Садовничий.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая с приветственным словом, указал, что наука и образование должны развиваться вне политической конъюнктуры.

«Для России это особенное мероприятие, поскольку мы всегда придаем большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО во всех сферах, включая науку. Убежден, что исследования и образование должны быть вне политической конъюнктуры и оставаться одним из ярчайших проявлений гуманизма. В условиях международной турбулентности особенно важно сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач», — заявил он.

В свою очередь Садовничий отметил, что присуждение премии немецкому ученому говорит о том, что наука не имеет границ.

«Это лучшее доказательство тому, что настоящая наука действительно не имеет границ, а международное сообщество ученых продолжает оставаться носителем не только фундаментальных знаний, но и общечеловеческих ценностей — солидарности, прогресса, гуманизма», — пояснил он.

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Премия учреждена в 2019 году и вручается за достижения в области фундаментальных наук. Она ежегодно присуждается двум представителям естественно-научного сообщества в знак признания их вклада в науку. Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже российскому ученому Юрию Оганесяну и итальянскому химику Винченцо Бальцани.

Профессор Оганесян из лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (Дубна) был премирован за прорывные открытия и продвижение фундаментальных наук в глобальном масштабе. Его работа сыграла ведущую роль в синтезе и изучении новых химических элементов периодической таблицы.

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