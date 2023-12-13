Свободное посещение ввели в школах Липецка из-за снегопада

Школы Липецка на два дня введут свободное посещение в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на главу города Евгению Уваркину.

14 и 15 декабря родители смогут самостоятельно принимать решение, отправлять ребенка на уроки или нет. Ситуация вызвана обильным снегопадом, который обрушился на Липецкую область. Ожидается, что активная фаза снегопада в Липецке закончится сегодня вечером.

Завтра, 14 декабря, регион окажется в зоне действия активного средиземноморского циклона. В Липецкой области выпадет до 17 мм осадков, что втрое больше, чем выпало 12 декабря. При этом скорость ветра увеличится до 20 м/с.

Согласно прогнозам, 16 декабря циклон утратит силу, погодные условия стабилизируются.

Синоптики отмечают, что к выходным к Московской области приблизится циклон, названный немецкими метеорологами «Ваня». Он сформировался над Молдавией и переместился к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном. В столичном регионе ожидается снегопад с ветром и плохой видимостью до начала выходных. Пятница, 15 декабря, может стать самым снежным днем за последние 60 лет. Высота сугробов вырастет до 50 см, что в пять раз превышает норму середины декабря.