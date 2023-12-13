МТС Exolve получила несколько наград

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Цифровая платформа для создания коммуникационных сервисов МТС Exolve в этом году получила несколько престижных наград. Об этом рассказали в пресс-службе компании.



Так, МТС Exolve признали лучшей цифровой платформой для бизнеса. Церемония награждении лидеров рынка «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» состоялась 8 декабря. Награды получают наиболее инновационные и динамично развивающиеся компании из сферы информационно-коммуникационных технологий.



Также МТС Exolve стала победителем премии Digital Leaders Award 2023, которая вручается за достижения в области цифровизации и онлайн-сервисов. Жюри назвало проект экосистемы лучшим в номинации «Платформа года» в категории «Управление продажами».



Кроме того, сайт МТС Exolve выиграл в номинации «Интернет-бизнес — цифровые сервисы» ежегодной премии Tagline Awards.



Как рассказал генеральный директор МТТ (входит в экосистему МТС) Рамиль Биккужин, платформу МТС Exolve создали, чтобы «сделать взаимодействие бизнеса с клиентами максимально эффективным и удобным». «Мы запустили МТС Exolve в начале 2023 года и видим высокий спрос на ее сервисы, благодаря надежности, функциональности и удобному интерфейсу платформы. Мы будем и дальше активно ее развивать, дополняя самыми современными и необходимыми сервисами для автоматизации клиентских коммуникаций», — подчеркнул Биккужин.



МТС Exolve позволяет бизнесу оперативно разрабатывать приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в IT-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.