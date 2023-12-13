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Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей

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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Жительница Москвы хотела приобрести елку через Telegram-бот, но потеряла более 100 тыс. рублей, об этом 13 декабря сообщил источник «Известий».

Москвичка Екатерина рассказала, что 9 декабря решила приобрести новогоднюю елку через Telegram-канал. Она написала, что готова приобрести елку стоимостью 14 200 рублей. Далее менеджер прислал ссылку для оплаты, перейдя по которой открылось окно, в котором предлагалось ввести реквизиты банковской карты. Девушка ввела реквизиты, после чего пришло СМС с кодом оплаты. Она ввела код из сообщения для подтверждения списания, но оплата не проходила, выдавало ошибку.

На следующий день она связалась с менеджером Telegram-канала и сообщила, что оплата не проходит. Тогда тот прислал ей новую ссылку, перейдя по которой она также ввела реквизиты своей карты, но оплата так и не прошла. После этого Екатерина зашла в приложение банка и обнаружила, что с ее карты списались средства, общая сумму которых составила 115 271,52 рублей. По данному случаю проводится проверка.

В разговоре с «Известиями» девушка рассказала, что схема мошенников достаточно продуманная и на первый взгляд Telegram-канал злоумышленников никаких подозрений не вызывает. Екатерина написала в банк заявление о возврате денег, но по нему получила отказ. Девушка рассказала, что намерена подать заявление повторно.

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Злоумышленники могут использовать предпраздничную атмосферу для обмана россиян

Ранее, 6 декабря, полиция предупредила россиян о новой схеме мошенничества с участием в розыгрыше новогодних билетов. В МВД рассказали, что злоумышленники рассылают сообщения, в которых предлагают принять участие в бесплатных розыгрышах билетов на новогодние мероприятия. К сообщению прилагается ссылка для оставления заявки на мероприятие, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести свои персональные и платежные данные «якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша».

До этого, 4 декабря, IT-эксперт Петр Куценко предупредил россиян о новой предновогодней схеме обмана в мессенджерах. По словам Куценко, мошенники стали генерировать голосовые сообщения. Чтобы создать правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, злоумышленнику достаточно небольшой записи его голоса. Затем он может сгенерировать аудиосообщение, обратиться к знакомым человека и попросить деньги в долг.

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