Водителя трактора осудили за смертельное ДТП в Ульяновской области

В Ульяновской области вынесен приговор в отношении водителя трактора, которого признали виновным в смертельном ДТП. Один человек скончался.

Авария произошла в конце декабря 2022 года на трассе Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск. По данным Ulpravda.ru, 61-летний водитель трактора «Беларус» с полуприцепом при выезде с полевой дороги допустил столкновение с машиной Chevrolet Lanos. Водитель и пассажирка иномарки получили множественные травмы. Автомобилист скончался на месте, его супруга длительное время проходила лечение в больнице.

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения. Суд приговорил водителя трактора к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В Якутии следственный комитет проводит проверку по факту провала под лед реки Лены трактора с двумя людьми. В ходе осмотра в транспортном средстве люди обнаружены не были. Они пытались выйти через люк, но их унесло течением.