Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»

Венгрия не собирается выходить из Евросоюза (ЕС) и захватит Брюссель. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner в среду, 13 декабря.

Он подчеркнул, что Венгрия хочет добиться изменений внутри объединения, поэтому ей придется пойти на такой шаг.

«Мой план — не уйти, а захватить Брюссель», — цитирует Орбана RT.

Кроме этого, он заявил, что Венгрия намерена помешать членам ЕС совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Венгерский премьер отметил, что будет блокировать данное решение, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участников, кто против данного решения, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что если Украине и нужно дать какой-то геостратегический сигнал о поддержке от Европы, то это можно сделать, однако таковым сигналом совсем не является членство страны в ЕС. Орбан предложил заключить договор с Украиной, который можно назвать договором о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной.

Он также напомнил, что в Европе есть страны, которые уже много лет ведут переговоры, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам. Премьер-министр отметил, что пропускать Украину вперед только потому, что страна находится в состоянии военного конфликта, является ошибкой.

10 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС, и ей не удалось его переубедить.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, сообщается на сайте kp.ru. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.