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Эксперт рассказала о способах увеличить пенсию в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Для увеличения пенсии в 2024 году необходимо быть официально трудоустроенным и получать «белую» зарплату. Об этом 13 декабря рассказала эксперт научно-исследовательского института Министерства финансов РФ и портала «Мои финансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Чем больше размер официальной зарплаты, тем больше пенсионных баллов. Они, в свою очередь, при назначении пенсии «конвертируются» в рубли», — приводит слова Дайнеко «Газета.ru».

С 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного балла 133,05 рубля. Каждый год стоимость пенсионных баллов индексируется, а заработать за год возможно до 10 баллов.

Таким образом, заявляет эксперт, «серая» или зарплата «в конверте» лишает россиян дополнительных баллов. Если человек работает без официального трудоустройства, то он также не может накопить стаж. Для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 балла минимум.

Второй способ увеличения пенсии — «докупить» баллы, сообщает эксперт, Это можно сделать, вступить в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию.

Третий способ подразумевает более поздний выход на пенсию. Таким способом пенсионеры могут заработать до 3 баллов в год.

«Увеличение пенсии в этом случае происходит из-за повышающего (премиального) коэффициента при ее расчете. Как альтернатива этому — продолжить работать после назначения пенсии, это увеличит количество баллов и позволит получить «прибавку» к пенсии при ее будущей корректировке», — пояснила Дайнеко.

Однако, подчеркивает Дайнеко, необходимо учитывать состояние здоровья и заранее произвести индивидуальный расчет.

В основе четвертого и пятого способов лежат накопления с помощью программы долгосрочных сбережений и негосударственных пенсионных фондов. По словам Дайнеко, первая программа позволяет накопить дополнительные пенсионные активы и получать выплаты в будущем. Во втором случае формируется дополнительная пенсия.

В следующем году пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Повышение выплат не коснется работающих пенсионеров, однако в случае увольнения пенсия будет проиндексирована со следующего после увольнения месяца. Также в связи с учетом баллов, заработанных в 2023 году, работающий пенсионерам 1 августа 2024 года будет произведен перерасчет пенсий.

На пенсию по старости могут выйти мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет.

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Ранее, 13 декабря, в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

До этого, 25 ноября, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что для получения пенсии у россиян должен быть накоплен трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов. Эксперт отметил, что необходимо получать «белую» зарплату, из которой работодатель перечисляет деньги в Пенсионный фонд.

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