Мистика холодной Луны: когда полнолуние в декабре 2023 года

Последнее полнолуние 2023 года состоится в среду, 27 декабря. В эту ночь в небе можно будет наблюдать эффект Зелигера, яркость Луны резко увеличится, хотя размер диска останется прежним. Явление объясняется тем, что в этот момент тени на естественном спутнике для земного наблюдателя исчезают. Согласно предположениям астрономов, в период с 26 по 28 декабря Луна будет освещена Солнцем на 97–99%. Где лучше всего наблюдать полнолуние 27 декабря и во сколько Луна достигнет апогея — в материале «Известий».

Где и во сколько в России наблюдать полнолуние 27 декабря 2023 года

Полнолуние — это астрономическое явление, при котором Луна находится в положении, противоположном Солнцу относительно Земли. В этот момент любители звездного неба могут наблюдать Луну в виде круглого яркого диска. Событие происходит примерно раз в 29,5 дня, что равно продолжительности синодического месяца, то есть времени между последовательными новолуниями.

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Декабрьское полнолуние имеет множество названий, однако самое распространенное — холодная Луна. Оно пришло из культа коренного американского племени мохоков, которые называли холодной Луной весь зимний месяц, вплоть до следующего полнолуния.

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В Северном полушарии декабрьское полнолуние оказывалось ближе всего к зимнему солнцестоянию 22 декабря, и поэтому вторым названием явления было Луна длинной ночи. В англо-саксонской традиции солнцестояние предвещал праздник Йоль, в связи с чем было принято называть зимнее полнолуние Луной перед Йолем. В некоторых регионах Южного полушария, где в это время лето, полнолуние связано с обычаями теплого времени года и урожаем, а потому называется, например, клубничная Луна.

Астрономы уточняют, что 27 декабря 2023 года в полнолуние можно будет наблюдать оппозиционный эффект Зелигера, который характеризуется резким увеличением яркости Луны. Явление будет видно на большей части территории России, в том числе и в Москве. Фаза полной Луны начнется с 18:00 26 декабря и продлится до 18:00 следующего дня. Апогея Луна достигнет 27 декабря в 03:34 мск. Лучшими местами для наблюдения за астрономическим явлением в городах станут парки, окраины и другие районы с минимальной засветкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Полнолуние в декабре выведет всех на чистую воду

В этот раз полнолуние будет проходить в созвездии Рака, что определенным образом влияет на астрологический прогноз.

В астрологии полнолуние считается временем повышенной энергии, эмоций и напряжения. Влияние особенно ощущается, если Луна находится у человека в личном гороскопе в соединении с другими планетами, особенно с Солнцем и Венерой. По мнению эзотериков, полнолуние — это период интенсивных трансформаций и превращений. В это время многие люди ощущают необходимость изменить свою жизнь или направление в карьере, а также принимают важные решения: начать новые проекты или завершить старые. Считается, что в период движения Луны по созвездию Рака людям легче осознать и понять как самих себя и свои поступки, так и реальные мотивы поведения окружающих.

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Астрологи полагают, что полнолуние особенно влияет на профессиональную деятельность. Многим людям в это время легче дается принятие сложных решений и выполнение трудных задач. Полнолуние принято считать периодом творческого роста.

Согласно некоторым исследованиям, полнолуние может повлиять на качество сна и психическое здоровье. Зачастую люди, чувствительные к переменам погоды, испытывают трудности с засыпанием и во сне видят кошмары. Кроме того, пациенты, страдающие психологическими заболеваниями, могут испытать обострение симптомов. В то же время, астрологи отмечают, что полнолуние — это период, когда многие решают изменить образ жизни и заняться физической активностью, йогой, фитнесом или бегом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что астрологи говорят о полнолунии 27 декабря в Раке

Полнолуние в декабре проходит по оси Рак – Козерог. Согласно астрологическим представлениям, для большей части зодиакального круга данный период будет благотворным как в плане карьерного и творческого роста, так в личной и семейной жизни. Энергия полнолуния — это флюиды насыщенности, считают астрологи.

Энергия Луны положительно скажется на Козерогах, Раках, Овнах и Весах. Декабрьское полнолуние может выявить нерешенные проблемы и глубоко скрытые чувства. Для Раков третья декада декабря — время активной социальной и профессиональной деятельности. В этот период могут происходить серьезные перемены в работе, деловых и личных отношениях. Заключительные дни года станут преддверием нового жизненного этапа.

В декабре Весы испытают настоящий прилив сил. В это время необходимо особенно прислушиваться к собственной интуиции. Конец месяца станет благоприятным для представителей творчески ориентированных профессий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам астрологов, энергетический потенциал Козерогов в декабре усилит ретроградный Меркурий. В данный астрономический период будут возникать неожиданные заманчивые возможности для финансового обогащения и расширения круга общения, однако внутренние сомнения могут ограничивать представителей знаков в реализации своих намерений. К вопросам, касающимся важных покупок, стоит подходить более тщательно.