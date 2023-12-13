Минсельхоз: поставки куриных яиц в Россию ожидаются из Турции и Азербайджана

В Министерстве сельского хозяйства России ожидают, что цены на куриные яйца в РФ должны стабилизироваться на фоне ожидаемых поставок данного продукта из Турции и Азербайджана. Как отметили в ведомстве 13 декабря, поставки из дружественных стран ожидаются уже в ближайшее время.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Там указали, что после оперативного решения Минэкономразвития по обнулению таможенной пошлины на ввоз для яиц, которое было принято для насыщения этой продукцией внутреннего рынка, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.

Согласно данным ведомства, повышение цен на куриное яйцо в стране наблюдается в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, «в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке». В этой связи власти реализуют комплекс мер для поддержки производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке, добавили в Минсельхозе.

Ранее в этот день стало известно, что правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Власти нацелены на формирование на внутреннем рынке достаточного количества предложений этой продукции, что собьет цены на яйца. В настоящее время размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд шт. яиц.

До этого, 10 декабря, Россельхознадзор сообщил, что яйца в Россию будут поставлять из Турции. Служба с 8 декабря разрешила поставки данного продукта с 17 предприятий республики.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

В тот же день заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал, что значительное влияние на себестоимость яиц и куриного мяса оказывает в том числе монополизация рынков.

ФАС России со своей стороны предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Также ФАС разработала и внесла в кабмин законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров.

В России отмечается рост цен на яйца на фоне повышенного спроса на эту продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отмечали «Известиям» в ведомстве 14 ноября.