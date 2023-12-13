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Подруга Треповой рассказала о наличии в ее квартире множества гипсовых голов

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Фото: ТАСС/Илья Выдревич
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Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, незадолго до преступления приехала из Москвы в Петербург, где сняла квартиру на Васильевском острове. Об этом во время нового слушания по делу в суде рассказала одна из ее подруг, сообщил 13 декабря телеканал 78.ru.

По ее словам, Трепова сняла трехкомнатную квартиру. Девушка обратила внимание на то, что в ней было много гипсовых голов, к одной из которых обвиняемая просила не прикасаться, объясняя тем, что она предназначена для подарка.

«Делай что хочешь, но эту голову не трогай, мне ее дарить», — процитировала ее подруга.

Также она вспомнила о металлическом диске в основании бюста и золотой краске в квартире.

По словам свидетельницы, Трепова хотела покинуть Россию вечером 2 апреля. Когда сама подруга обвиняемой увидела сообщения о взрыве в кафе, то зашла в их секретный чат в мессенджере Telegram, но не смогла ничего ей написать. Позднее Дарья ответила ей, что была на месте происшествия и чуть там не погибла, хотя лучше бы предпочла умереть. Также она написала, что ее подставили.

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Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

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