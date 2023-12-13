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Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки

В Петербурге задержали экс-полицейского по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по подозрению в причастности к схеме по незаконной легализации более 100 тыс. трудовых мигрантов. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что против него возбудили дело по п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, подозреваемый с января 2020 года по январь 2023 года оказывал содействие преступной группе, которая ставила иностранных граждан на фиктивный учет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В результате противоправных действий на фиктивный миграционный учет был поставлен 16 251 иностранный гражданин, из которых 3166 ранее привлекались к административной ответственности, 76 привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали 13 декабря. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по его месту жительства и его подчиненных, которые могли быть осведомлены о его преступной деятельности.

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Ранее в этот же день был задержан мэр города Троицка Челябинской области Александр Виноградов по подозрению во взяточничестве. В отношении него возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 290 («Получение взятки»), ч. 3 ст. 291 («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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