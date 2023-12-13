Порт в Астрахани обязали выплатить 877 тыс. рублей за загрязнение Волги

В Астрахани суд постановил взыскать с ООО «ПКФ «Центральный грузовой порт» больше 877 тыс. рублей за нарушение требований к охране водных объектов. В акватории Волги выявлено загрязнение.

По данным Росприроднадзора, утечка нефтепродуктов от причальной стенки порта произошла в декабре 2022 года. Площадь загрязнения составила 64,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Росприроднадзор возбудил административное дело и привлек порт к ответственности. Однако представители порта отказались компенсировать ущерб в добровольном порядке и оспорили решение в суде.

По итогам рассмотрения дела суд признал правоту Росприроднадзора и обязал порт осуществить компенсацию ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.

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