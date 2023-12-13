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В Венесуэле запустили оплату картами «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Оплата картами платежной системы «Мир» стала доступна в туристических регионах Венесуэлы. Об этом 13 декабря сообщается на сайте системы.

«Платежная система «Мир» сообщает о начале приема российских платежных карт в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы — Banco de Venezuela», — говорится в пресс-релизе.

В первую очередь прием карт начали в популярных среди туристов локациях, таких как Столичный округ и штат Нуэва-Эспарта, в который входят острова Маргарита, Коче и Кубагуа и Боливар.

Теперь туристы могут оплачивать картами национальной платежной системы покупки в магазинах, ресторанах, отелях и других предприятиях, которые обслуживаются Banco de Venezuela. Также отмечается, что особенностью платежной инфраструктуры Венесуэлы является наличие нескольких POS-терминалов в одном торгово-сервисном предприятии.

В сообщении подчеркнули, что количество банков-партнеров в Венесуэле будет увеличиваться и география приема карт «Мир» будет расширяться.

Россияне рассказали о причинах выбора карты «Мир»

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил о незаметном для россиян переходе на карты национальной платежной системы. Он подчеркнул, что западные страны санкциями хотели заставить тысячи россиян страдать, запретив им пользоваться их банковскими картами, однако этого не случилось из-за перехода на «Мир».

До этого, 5 декабря, карты «Мир» стали принимать на Кубе. Генеральный директор системы Владимир Комлев заявил, что расчеты по картам происходят по установленному системой курсу, который пытаются сделать наиболее выгодным для россиян.

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