В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы» Шмидта

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу компании «Метрострой Северной столицы», заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. Об этом 13 декабря сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источник.

По его данным, задержание не связано с текущими обязанностями Шмидта. На данный момент никаких кадровых решений по нему в комитете не принималось.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что интерес правоохранительных органов к Шмидту вызван расходованием средств на строительство станции метро «Пулковская». Чиновник покинул пост главы «Метростроя Северной столицы» в декабре 2022 года, проработав на этой должности два года.

До этого, 1 декабря, в Петербурге началось строительство нового участка Красносельско-Калининской линии метро. Работы стартовали с тестового запуска проходческого щита. На новом участке метро протяженностью 7 км появятся станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Тогда же губернатор города Александр Беглов отметил, что 2023 год для петербургских метростроителей стал переломным. По его словам, до 2032 года в Петербурге планируется построить 20 станций метро и реконструировать еще 12.