Учеников трех школ Орла переведут в другие учебные заведения на время

В Орле на капитальный ремонт закроют три школы. Учеников вынужденно переведут в другие образовательные учреждения. Перевод запланирован на начало третьей четверти.

Ремонтировать планируют школы № 15, 32 и 39. Подготовку к ремонтным работам обсудили на заседании комитета городского совета по образованию.

Решено, что ученики школы № 15 отправятся в школу № 24 и лицей № 28, учеников гимназии № 39 переведут в гимназию № 19, лицей № 21 и школу № 36, а детей из лицея № 32 перебазируют в лицей № 4 и школы № 27 и № 11.

Всего перевести в другие учреждения планируется около 3 тыс. школьников, уточняет InfoOrel.ru.