Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о впечатлениях Путина от «Итогов года»
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 16%
Политика
Песков не считает позицию Венгрии по помощи Украине пророссийской
Мир
На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета
Мир
Песков назвал уникальной практикой голосование по Украине без участия Орбана
Общество
Туристам с правами категории А и В разрешили управлять снегоходами
Общество
Директор аэропорта Краснодара сообщил о готовности авиагавани к открытию
Общество
Суд на два месяца продлил арест пасынку рок-музыканта Намина
Происшествия
Около 70 тыс. жителей Артема остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Авто
В Ижевске началась сборка новой версии Lada Largus
Мир
ЦАХАЛ заявила об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа
Политика
Песков указал на несоответствие Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС
Общество
Издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова
Политика
В Кремле расценили оборонное соглашение Финляндии и США как угрозу
Спорт
Поздняков назвал грязным методом борьбы санкции против российского спорта

Неизвестный повредил горельеф «Парад Победы» на Красной площади

0
Фото: ИА «Регнум»/regnum.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Красной площади в Москве вандалы скололи голову коня на горельефе «Парад Победы». Об этом 13 декабря сообщило ИА «Регнум».

«Злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году», — сообщил источник.

Повреждение на горельефе заметили утром 12 декабря. Личность вандалов не установлена. Также неизвестно, как именно была срезана голова коня.

Как сообщает источник агентства, московским СК возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, защищающих Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны» и «Уничтожение памятников, совершенное группой лиц».

Горе без ума: недалекий вандал и звездно-полосатый казус
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Ранее, 28 сентября, была второй раз повреждена скульптура «Принцесса Турандот», установленная на Арбате рядом с Театром имени Евгения Вахтангова в Москве. Инцидент попал на камеру, и позднее вандала задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023