Неизвестный повредил горельеф «Парад Победы» на Красной площади

На Красной площади в Москве вандалы скололи голову коня на горельефе «Парад Победы». Об этом 13 декабря сообщило ИА «Регнум».

«Злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году», — сообщил источник.

Повреждение на горельефе заметили утром 12 декабря. Личность вандалов не установлена. Также неизвестно, как именно была срезана голова коня.

Как сообщает источник агентства, московским СК возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, защищающих Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны» и «Уничтожение памятников, совершенное группой лиц».

Ранее, 28 сентября, была второй раз повреждена скульптура «Принцесса Турандот», установленная на Арбате рядом с Театром имени Евгения Вахтангова в Москве. Инцидент попал на камеру, и позднее вандала задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.