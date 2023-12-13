Музей «Павловск» в Петербурге принял около 2 млн человек с начала года

Государственный музей-заповедник «Павловск» в Санкт-Петербурге с начала 2023 года посетили 1,93 млн человек. Это значительно превышает показатели доковидных времен.

По словам директора учреждения Веры Дементьевой, которые приводит телеканал «78», речь идет о проданных билетах, а бесплатные посещения даже не попали в статистику.

Основная часть посетителей — это петербуржцы, москвичи и гости из других российских городов.

Дементьева также рассказала, что музей-заповедник получит около 900 млн рублей на реставрационную программу в течение трех лет перед годом своего 250-летнего юбилея. Ожидается утверждение бюджета по федеральной инвестпрограмме. Речь идет о субсидиях на иные цели.

Уточняется, что в последний раз комплексно-восстановительную реставрацию в Павловске проводили в 1960-х годах. В следующем году реставраторы начнут работу над павильоном трех граций.

Ранее сообщалось, что ГАТИ выдало три ордера на работы для организации новогодних мероприятий в центре Санкт-Петербурга. В частности, было разрешено установить главную елку в Ново-Манежном сквере и мультимедийный фонтан на Невском проспекте у магазина купцов Елисеевых.