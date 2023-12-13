Аксенов заявил об отсутствии планов по открытию аэропорта Симферополя

Планов по возобновлению работы аэропорта Симферополя пока нет. Об этом 13 декабря заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее в этот день пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может быть открыт после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря.

«Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал он в Telegram.

При этом губернатор отметил, что возобновление работы воздушной гавани в Краснодаре позитивно повлияет на логистику в Крыму, а именно позволит проще добираться до полуострова.

По данным источника «Известий», Росавиация согласовала выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные воды.

В авиакомпании «Россия» заявили, что готовы возобновить полеты в Краснодар в случае открытия аэропорта.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.