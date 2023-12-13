Авиакомпания «Россия» заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар

Авиакомпания «Россия» готовится к возобновлению полетов в Краснодар в случае открытия аэропорта. Об этом 13 декабря сообщила ее пресс-служба.

«В случае открытия аэропорта Краснодар авиакомпания «Россия» готова начать выполнение рейсов», — приводит ее заявление ТАСС.

Ранее в этот день пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может быть открыт после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря.

Источник «Известий» в авиавластях рассказал, что Росавиация согласовала выполнение тестового рейса в аэропорт. По данным собеседника, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные Воды.

В сентябре правительство сообщило, что направит более 2,6 млрд рублей дополнительно из Резервного фонда аэропортам в центре и на юге России для частичной компенсации их расходов из-за продления ограничения полетов.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.