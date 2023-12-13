Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку после обращения матери 13-летней девочки, которую контролер высадил в мороз из автобуса. Виновного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Как уточняет телеканал «78», по дороге в бассейн девочка вспомнила, что забыла проездной билет дома. Она попробовала объяснить ситуацию контролеру и оплатить проезд наличными. В ответ на это ее высадили из автобуса, несмотря на то что было уже поздно. При этом сделали это на остановке у лесополосы. Там школьнице пришлось 20 минут ждать родителей.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело после того, как детей высадили из автобуса во время сильного мороза. При расчете за проезд банковской картой выяснилось, что в автобусе не исправна функция безналичного платежа.

В конце ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила отбирать лицензию у перевозчиков за высадку детей из общественного транспорта по любой причине. Она добавила, что водителей, которые выгоняют детей из транспорта, нужно увольнять и больше не допускать к работе с людьми.