Валидаторы для оплаты проезда установят в трамваях Тулы

С четверга, 14 декабря, во всех трамваях Тулы заработают валидаторы для безналичной оплаты проезда. Их установят у каждого входа в салон, что должно сильно сократить время посадки пассажиров.

Следить за оплатой проезда будут контролеры со специальными планшетами, которые позволяют проверить, была ли произведена оплата с конкретной карты. За безбилетный проезд полагается штраф в размере 1 тыс. рублей, пишет ТСН24.

В городской администрации также сказали, что в будущем такие же валидаторы появятся и в троллейбусах, но только в том случае, если пассажиры не будут забывать оплачивать проезд.

Ранее Тулу включили в топ-10 городов с самым комфортным общественным транспортом по показателю «Мобильность».