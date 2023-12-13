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Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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В посольство России во Франции не поступало уведомлений от властей страны о задержании в Париже россиянина по подозрению в вымогательстве. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили «Известиям» в российском диппредставительстве.

«Французская сторона не уведомляла посольство о задержании в Париже гражданина России по подозрению в вымогательстве», — указали в посольстве.

О данном случае дипломаты узнали из публикаций СМИ. После этого в МИД Франции был направлен запрос на получение необходимой информации, ответ по которому пока что не поступал, уточнили в диппредставительстве.

Отмечается, что за последнее время это не первый случай уклонения французских властей от информирования консульских учреждений о задержании граждан РФ. В этой связи предпринимались демарши перед властями Франции с требованием выполнения соответствующих обязательств по международным и двусторонним соглашениям.

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О задержании россиянина в Париже накануне сообщило радио RMC.BFMTV со ссылкой на данные главы отдела киберрасследований управления по борьбе с киберпреступностью Кристофа Дюрана. По этой информации, гражданин был задержан 5 декабря по подозрению в получении крупной суммы в криптовалюте в результате мошеннических действий программы-вымогателя хакерской группировки Hive. Уточнялось, что мужчине «около 40 лет и он проживал на Кипре».

Hive — одна из ведущих мировых хакерских сетей, которая атаковала порядка 1,5 тыс. организаций в 80 странах и собрала более $100 млн посредством требования выкупа. Группировка была ликвидирован в январе сотрудниками ФБР в координации с полицией Германии и Нидерландов, а также Европолом.

Ранее, в марте, газета Die Welt сообщила, что правоохранительные органы Германии установили нескольких членов международной хакерской группировки «Двойной паук», в состав которой, по их версии, входят граждане России, Украины и Молдавии. В полиции заявили, что группировка якобы «обладает связями с Россией», но доказательств связи хакеров с российскими госструктурами нет.

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