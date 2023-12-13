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Карантин по АЧС ввели в Пензенской области

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Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Пензенской области. Карантин будет действовать в Шемышейском районе.

Эпизоотическим очагом признано подворье в селе Старое Демкино. В угрожаемую зону в радиусе 5,1 км входят село Захаркино и улица Центральная в селе Никифоровка. По данным ИА «Пенза-пресс», под наблюдение взяты рабочий поселок Шемышейка, села Алферьевка, Спасско-Александровка и деревня Левашовка.

Карантин продлится 45 дней. В этот период в эпизоотическом очаге запрещены убой, ввоз и вывоз животных. Кроме того, запрещены заготовка мяса и кормов, а также охота в угодьях, где обитают кабаны. В угрожаемой зоне также будет действовать запрет на охоту и продажу мяса.

Ранее карантин по АЧС ввели в Граховском районе Удмуртии. Тушу зараженного кабана обнаружили в личном подсобном хозяйстве в деревне Яги-Какси.

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