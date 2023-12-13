Гладков намекнул на уголовное дело при увольнении главы района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил главу Вейделевского района Александра Алексеева. Об этом он сообщил 13 декабря в своем Telegram-канале.

При этом глава региона намекнул, что на бывшего чиновника может быть заведено уголовное дело.

«Сегодня расстаемся с главой Вейделевского района. Александр Евгеньевич Алексеев оставляет свою должность. Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы», — написал Гладков.

Ранее в этот день в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города, в том числе экс-главы Березовского района Виктора Швецова, в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка.