Сети электроснабжения проверят по всему Крыму

В Крыму началась ревизия сетей электроснабжения. Ее проводят специалисты ГУП РК «Крымэнерго». До 25 декабря им необходимо сформировать перечень трансформаторных подстанций, которые требуют замены незамедлительно. В первую очередь речь идет об оборудовании в частном секторе.

По словам главы республики Сергея Аксенова, которые приводит ИА SevastopolMedia, на замену трансформаторов из доходной части бюджета предприятия выделят 50 млн рублей. До конца года в Симферопольском районе планируется заменить 25 подстанций.

В 2024 году на такие же работы в Крыму будет направлено порядка 500 млн рублей, а на ремонт и модернизацию сетей предполагается выделить в рамках инвестиционной программы до 1 млрд рублей, уточняет ИА «Крыминформ».

Ранее, 1 декабря, сообщалось о полном восстановлении подачи электроэнергии жителям Севастополя. Энергоснабжение было нарушено во время сильнейшего в истории метеонаблюдений шторма в Крыму.