Исполнитель убийства Старовойтовой отозвал просьбу об УДО

Исполнитель убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания наказания. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Соответствующее обращение фигуранта зарегистрировал Колпинский районный суд Петербурга. Причины решения Акишин не разъяснил.

О том, что исполнитель убийства Старовойтовой подал ходатайство об УДО, стало известно 11 декабря. Мужчина был приговорен к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Акишин попросил заменить остаток срока наказания на принудительные работы.

Сопредседатель партии «Демократическая России» Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в ночь на 21 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге.

Организатором преступления оказался Юрий Колчин, который назвал заказчиком бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Экс-депутат был приговорен к 17 годам лишения свободы в 2015 году. Кроме того, он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, признал себя виновным и дал показания против лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, которого в июне 2020 года этапировали из колонии в Кировской области в Санкт-Петербург по делу Старовойтовой.