Гулявшая в летней одежде женщина умерла от переохлаждения в Липецке

В Липецке женщина умерла после прогулки по улице в летней одежде. Потерпевшая получила переохлаждение и обморожения.

По данным GOROD48, 33-летняя жительница Краснодарского края поступила в ожоговое отделение Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» 10 декабря. Почему она находилась на морозе в летней одежде, пока не установлено. Потерпевшую госпитализировали в реанимационное отделение с обморожениями рук и ног 2–3-й степеней. Спасти жизнь пациентки не удалось.

Кроме того, за сутки в травмпункт больницы поступили 17 жертв снегопада. У граждан диагностировали растяжения и переломы. Медики отмечают, что ситуация не критическая. Во время гололеда количество обращений может превышать 100 за сутки.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 124 человека получили обморожения с 1 октября. Четыре человека умерли от переохлаждения.