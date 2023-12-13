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Иркутский минобр заявил об отсутствии ЧС в школах во время морозов

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Министерство образования Иркутской области заявило об отсутствии чрезвычайных ситуаций в сильные морозы в школах региона. Мониторинг обстановки в учреждениях ведется на постоянной основе.

По словам главы министерства Максима Парфенова, которые приводит ИА IrkutskMedia, регион сталкивается с холодами не в первый раз, местные образовательные учреждения прекрасно знают, как организовать учебный процесс в условиях пониженных температур.

В качестве примера он привел школы Иркутского района, которые перешли на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Руководителям учреждений рекомендовало рассмотреть возможность перехода на такую форму обучения управление образования.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России, в том числе на Урале и в Сибири, декабрь начался с аномальных морозов. По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха до 13 декабря будет держаться на 8–13 градусов ниже нормы, а местами и на 13–18 градусов.

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