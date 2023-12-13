Дед Мороз рассказал про подарки для детей участников СВО

Московский Дед Мороз, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 13 декабря рассказал о праздничных мероприятия для детей участников специальной военной операции (СВО) и детей из новых регионов РФ.

Он отметил, что такие мероприятия проводились не только в этом году.

«Мы все время принимаем их принимаем, из новых наших территорий. Подарки им дарим и делаем всё, чтобы они почувствовали себя среди хороших добрых друзей», — рассказал Дед Мороз.

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