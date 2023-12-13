Лавров указал на попытки США изобрести в Палестине новое государство

Соединенные Штаты хотят решить проблему палестино-израильского кризиса, изобретя что-то, что будет названо государством. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Американцы хотят «порешать» этот вопрос, хотят что-то изобрести, что будет потом названо государством. Но если посмотреть на карту Западного берега, то там ни о каком государстве речи не идет. Это лоскутное одеяло, причем лоскутки, которые отражают израильские поселения, преобладают», — отметил глава МИД РФ.

Он также добавил, что на деле Запад совсем не собирается создавать в Палестине никакого государства.

«Судя по позициям, которые Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство. По нашим данным, Запад, ну и израильтяне тоже, нынешнее израильское руководство, не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства», — сказал он.

Глава МИД РФ указал, что ситуация в секторе Газа, где израильская армия сравнивает с землей целые жилые кварталы, ужасная. При этом Израиль считает, что у него есть полное право уничтожить представителей палестинского движения ХАМАС любыми средствами, отметил глава дипведомства.

Накануне, 12 декабря, Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай. При этом ГА ООН отклонила поправку США с требованием осудить палестинское движение ХАМАС.

До этого, 8 декабря, США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

18 ноября президент США Джо Байден в своей статье для The Washington Post заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с радикальным движением ХАМАС. По словам американского лидера, кадры из разбомбленного израильской армией сектора Газа «разбивают ему сердце». Также он поручил подготовить санкции против тех израильтян на Западном берегу Иордана, которые притесняют палестинцев.

До этого, 18 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира. В свою очередь советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш 15 октября также отметил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.