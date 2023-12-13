Больше 3,6 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Рязани за ночь

В ночь с 12 на 13 декабря с улиц Рязани вывезли больше 3,6 тыс. куб. м снега. Дирекция благоустройства привлекла 91 машину подрядных организаций для уборки.

По данным РИА «7 новостей», вывоз осуществлялся с площадей Театральной, Мичурина, Соборной, улиц Семинарской, Циолковского, Вокзальной, Каширина. Кроме того, на ряде улиц и дороге в поселок Карцево выполнено грейдирование. В состав колонн в районы города включили 17 комбинированных дорожных машин. Проезжую часть обработали от наледи с использованием 156 куб. м смеси песка и соли.

В дневные часы вывоз снега продолжается на улице Ленина и Вознесенской площади. Рабочие очищают от снега остановочные комплексы, пешеходные переходы и лестницы.

Синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Рязанской области до конца суток 13 декабря. По данным 62INFO.ru, в регионе ожидаются сильный ветер со скоростью до 17 м/с, метель и ухудшение видимости до 500–1000 м.