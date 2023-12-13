Почти 7 тыс. потребителей подключили за год к электросетям в Якутии

В Якутии с начала 2023 года к электросетям подключили более 6,8 тыс. новых потребителей. Об этом говорилось на совещании у главы республики Айсена Николаева, на котором подводились предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности «Якутскэнерго» и ее дочерних предприятий.

В частности, в этом году к энергоснабжению подключили несколько крупных социально значимых объектов, в том числе республиканский онкоцентр, жилой комплекс Bilibino в Якутске, новый микрорайон для многодетных семей в городе Мирный, школу в селе Сырдах Усть-Алданского района, детский сад в пригороде Якутска, детский сад в селе Кысыл-Деревня Намского района, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Намцы, уточняет ИА SakhaNews.

По словам главы Якутии, которые приводит ИА YakutiaMedia, несмотря на непростой ремонтный сезон удалось обеспечить непрерывный производственный процесс. В ближайшей перспективе необходимо работать над снижением аварийности, основными причинами которой остаются старение оборудования, недостаток средств на его обновление и воздействие стихии, сторонних лиц или организаций.

Отмечается, что «Якутскэнерго» каждый год выделяет значительные средства на ремонтные работы. Так, в 2022 году было направлено более 2,5 млрд рублей на подготовку к сезону пиковых нагрузок. А в этом году финансирование увеличили до 3,3 млрд рублей. Специалисты должны отремонтировать более 836 км электрических сетей всех классов напряжения, порядка 2,9 км тепловых сетей, расчистить около 1,8 тыс. га просек линий электропередачи. Уже завершен ремонт основного генерирующего оборудования на Якутской ГРЭС, ЯТЭЦ и на каскаде Вилюйских ГЭС.

Как пишет ИА PrimaMedia, среди основных достижений этого года на совещании назвали завершение строительства подстанции 10/6 кВ «Судоверфь». Она обеспечит реализацию проекта по строительству Жатайской судоверфи. Там каждый год планируется строить до 10 речных и морских судов для флота Ленского бассейна и арктической зоны Якутии. Кроме того, создан резерв мощности для дальнейшего развития поселка Жатай и Якутска.