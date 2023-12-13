В Петербурге экс-полицейского задержали по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

В отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренного п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), в связи с делом о подделке документов для постановки на миграционный учет.

Следствие установило, что бывший полицейский с января 2020 года по январь 2023-го оказывал содействие преступной группе, которая ставила иностранцев на фиктивный учет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В результате противоправных действий на фиктивный миграционный учет был поставлен 16 251 иностранный гражданин, из которых 3166 ранее привлекались к административной ответственности, 76 — привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил СКР.

Подозреваемого задержали 13 декабря 2023 года на территории Московской области в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства задержанного и у его бывших починенных, которые знали о преступной деятельности. В ближайшее время задержанного также доставят в Санкт-Петербург, ему определят меру пресечения.

Ранее, 2 декабря, в пресс-службе следственного управления СК России по Чувашской Республике сообщили, что бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Возбуждено два уголовных дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности») и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ («Организация неправомерного оборота средств платежей»).