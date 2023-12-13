Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 3 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении женщины-врача. Потерпевшая лишилась почти 3 млн рублей.

По словам 55-летней женщины, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центробанка. Собеседник убедил медика, что ей требуется перевести все сбережения на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Потерпевшая выполнила инструкции злоумышленника и перевела на посторонние счета 2,995 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Омске жертвой телефонных мошенников стал 54-летний сотрудник строительной компании. Сначала злоумышленники получили данные его паспорта для «актуализации» персональных данных в компании связи. Затем они убедили потерпевшего оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный» счет. Общий ущерб составил 3 млн рублей.