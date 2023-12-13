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Телеканал RU.TV поможет в воссоединении семей Донбасса

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Фото: соцсети
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12 декабря в День Конституции телеканал RU.TV устроил благотворительный концерт для детей, приехавших в столицу из новых регионов. В историческом здании на Волхонке выступили юные таланты из ДНР и ЛНР, а также звезды российской эстрады.

На концерте в честь Дня Конституции присутствовали дети, эвакуированные с фронтовых территорий в Москву. В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия.

Организаторы концерта приняли решение исполнить самую заветную мечту каждого ребенка — организовать встречу с мамами и папами. Телеканал RU.TV и лейбл Rocket Records в ближайшее время воссоединят семьи, обеспечив трансфер для военнослужащих, которые не видели своих сыновей и дочерей долгие месяцы: сейчас ведется работа по решению этого вопроса.

Юные гости из ЛНР и ДНР были как в зале, так и на сцене. Они пели песни и читали стихи о войне и мире и, конечно же, с восхищением слушали выступления российских звезд. На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.

Лейбл Rocket Records был создан, чтобы открыть молодым артистам дорогу к слушателям. И перед детской аудиторией выступили восходящие звезды. Как отметили сами артисты, концерт стал для них необыкновенно ответственным.

«Концерт для детей — это всегда особая энергетика. Плюс сегодня такой большой праздник — День Конституции, — поделились эмоциями от выступления Юрий Киселев и Владимир Киселев-младший. — Мы собрали здесь «молодежных» артистов — нашего лейбла и не только. Привезли подарки для детей. Также передаем в дар карету скорой помощи Луганской областной больнице. Нужно поддерживать патриотический дух, отмечать важные для страны праздники. Для нас патриотизм — это отдача, благие дела, которые ты делаешь для своего Отечества. Да, с одной стороны, это громкие слова.
Но, с другой, каждый гражданин может вносить свою посильную лепту».

Все дети получили подарки от организаторов концерта — сладости и игрушки.

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