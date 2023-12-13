Ангара вышла из берегов из-за морозов в Приангарье

В Усолье-Сибирском Иркутской области река Ангара вышла из берегов. Причины — сильные морозы и ледостав. Выезд на остров Варничный закрыт. Ситуацию контролируют МЧС и ЕДДС.

ИА IrkutskMedia уточняет, что в среду, 13 декабря, в превентивных целях были снижены сбросные расходы Иркутской ГЭС до 2 тыс. куб. м/с.

Специалисты прогнозировали повышение уровня воды и подтопление пониженных участков на Ангаре в Усолье-Сибирском, Боханском и Усольском районах при продвижении кромки ледостава.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России, в том числе на Урале и в Сибири, декабрь начался с аномальных морозов. По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха до 13 декабря будет держаться на 8–13 градусов ниже нормы, а местами и на 13–18 градусов.