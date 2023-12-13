«Ъ»: подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг предприятий ВПК передали Росимуществу

Волжский городской суд в Волгоградской области передал Росимуществу промышленный холдинг, который сотрудничал с предприятиями военно-промышленного комплекса и чьи владельцы являются спонсорами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 декабря сообщила газета «Коммерсантъ».

Суд за один день рассмотрел и удовлетворил иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева. Было установлено, что из компаний, расположенных в Татарстане, Волгоградской, Свердловской и Ярославской областях, был образован холдинг во главе с ПАО «УралАТИ», который специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий.

Основными заказчиками компаний являются государственные оборонные заводы, которые производят самолеты, вертолеты, военные автомобили, боевые машины десанта и пехоты. По данным Генпрокуратуры, 96,7% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» принадлежит кипрскому офшору «Темак Лимитед», который контролирует Елизавета Андреева.

Андреева в прошлом носила имя Мария Ефименко. Она является сестрой Константина Ефименко, который занимал должность министра транспорта и связи, а также первого замминистра инфраструктурного развития Украины. В августе 2022 года Андреева получила российское гражданство, но почти сразу улетела в ОАЭ и не возвращалась в РФ.

По данным Генпрокуратуры, Андреева получила активы в России от брата, который в настоящее время является президентом ООО «Биофарма Плазма». Компания поставляет свою продукцию ВСУ, также через нее Ефименко направляет в армию товары военного назначения. Помимо этого основанный экс-чиновником Белоцерковский благотворительный фонд выступает спонсором ВСУ.

В Генпрокуратуре заявили, что Ефименко и Андреева являются членами экстремистского объединения, которое за счет российских предприятий тратит средства на борьбу с РФ, что создает угрозу безопасности государства и может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации другим странам.

Ранее, 4 декабря, правительство Крыма сообщило о поступлении в бюджет 1,8 млрд рублей в результате продажи национализированного имущества украинских олигархов. Отмечается, что основными предпосылками этой деятельности послужили моральные и политические аспекты. Кроме того, в правительстве Крыма уверены, что новые российские собственники заинтересованы в развитии бизнеса и полуострова.

До этого, 15 ноября, депутаты парламента республики согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в Партените, который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Ожидается, что продажа принесет в бюджет Крыма 397,7 млн рублей.