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Свыше 25 тыс. контрафактных пачек сигарет изъяли в Алтайском крае

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С начала 2023 года в Алтайском крае обнаружили больше 25 тыс. контрафактных пачек сигарет. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на Алтайскую таможню.

По данным ведомства, на продукции не было акцизных марок РФ, что является нарушением законодательства. Товары были привезены из стран Евросоюза, Белоруссии, США, ОАЭ и других регионов России.

Все сигареты были изъяты. Кроме того, обнаружены 183 бутылки немаркированной алкогольной продукции.

В Твери сотрудники полиции изъяли у местного жителя почти 9,2 тыс. контрафактных пачек сигарет и 280 бутылок алкоголя. Мужчина занимался реализацией незаконной продукции.

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