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Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Мировой суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщили в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

«Twitch Interactive, Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Причиной наказания стал отказ подчиниться ранее выданному предписанию Роскомнадзора. Что именно регулировало предписание, не сообщается.

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Ранее, 4 декабря, компания была оштрафована на 800 тыс. рублей за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу Сети.

До этого, в январе и апреле этого года и в октябре прошлого, суд уже несколько раз штрафовал сервис за отказ удалить фейки о спецоперации по защите Донбасса. Сумма каждого из штрафов составила по 4 млн рублей.

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