Несколько деревень остались без электричества в Псковской области

Несколько деревень остались без электричества из-за сложных погодных условий в Палкинском районе Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на главу муниципалитета Ольгу Потапову.

В районе задействовали четыре ремонтно-восстановительные бригады. Две бригады направлены в муниципалитет для усиления. По словам Потаповой, принимаются все меры для скорейшего устранения аварийных ситуаций.

Филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме из-за сложных погодных условий. Из-за перепада температур от –3 до +2 градусов и усиления ветра до 8 м/с растет риск аварий. В регионе к оперативному восстановлению электроснабжения подготовлены 109 бригад и 114 единиц техники, пишет Псковское агентство информации. При необходимости резервное снабжение социальных объектов обеспечат 68 дизельных генераторов.