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В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на яйца в течение месяца

Минсельхоз: в течение месяца ожидается стабилизация цен на куриное яйцо
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается в ближайший месяц в связи с импортными поставками. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ведомство отметило, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка было принято решение об обнулении импортных пошлин. Кроме того, в Минсельхозе указали, что в ближайшее время ожидаются поставки в Россию куриных яиц из Азербайджана и Турции.

«Проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — рассказали в пресс-службе.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее в этот день стало известно, что правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Власти нацелены на формирование на внутреннем рынке достаточного количества предложений этой продукции, что собьет цены на яйца.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд шт. яиц.

До этого, 8 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

ФАС России со своей стороны предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Также ФАС разработала и внесла в кабмин законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров.

До этого, 25 октября, президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Министр рассказал, что в ведомстве занимаются этим вопросом. Кроме того, он обратил внимание на то, что в августе фиксировалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август наблюдался рост объемов.

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