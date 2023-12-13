Зеленский в США солгал, что Россия за год «не заняла ни одного поселка»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последний год Вооруженные силы РФ (ВС РФ) якобы не смогли занять ни одного поселка за последний год. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире телеканала Fox News.
«Думаю, самая главная вещь для понимания — Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка за год», — сказал он в эфире программы Special Report.
Зеленский также заявил, что Украина обеспечила проход судов по зерновому коридору в Черном море.
Заявления президента Украины прозвучали после того, как 29 ноября Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
До этого, 8 августа, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении пяти населенных пунктов в регионе. Он уточнил, что результаты ВС РФ являются «серьезным показателем», и подчеркнул, что движение российских войск вглубь территории Украины идет «достаточно активно».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.