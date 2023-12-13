В Госдуме допустили, что Зеленский сворует часть выделенных Байденом денег

Выделение $200 млн Украине со стороны США не сыграет большой роли на линии спецоперации. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне американский президент Джо Байден по результатам встречи с коллегой с Украины Владимиром Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

«То, что Америка является непосредственным участником конфликта на Украине, то, что сегодня большинство стран НАТО выполняет функцию сателлитов США, поддерживает и раздувает огонь неонацизма на территории уже всей Европы, — это факт», — сказал Водолацкий.

По его словам, Америка никогда не откажется от плана максимально нанести вред России, поднять мощную русофобскую волну во всех странах.

«И им это сначала удалось, но в последнее время многие страны начали думать головой, а не другим местом, и понимать, что Москва никогда не сдается, Москву никто никогда не мог победить, поэтому с Москвой нужно договариваться. И поэтому сегодня многие страны начинают говорить о том, что необходимо снова садиться за стол переговоров с Россией и решать многие геополитические вопросы», — отметил депутат.

Выделение Байденом $200 млн Украине не сыграет большой роли на линии СВО, потому что часть денег Зеленский и его команда попытаются украсть, а другая часть денег пойдет на оплату старого оборудования, которое сегодня, пользуясь случаем, некоторые страны пытаются продать Украине под видом помощи, считает Водолацкий.

«Со стороны Байдена это такой последний толчок Зеленского, чтобы он ни в коем случае не поддавался на те уговоры, которые ведутся от разных политиков, чтобы он нашел возможность сесть за стол переговоров с Россией», — заключил парламентарий.

12 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии. Кроме того, по словам госсекретаря, Киеву будут предоставлены противотанковые боеприпасы, ракеты, а также барьеры HESCO, которые представляют собой современный вариант габиона (наполненного песком укрепления), позволяющий быстро выстроить защиту от обстрелов.

При этом ранее Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.