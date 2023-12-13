Из-за сильного износа энергетической инфраструктуры Украины в стране продолжаются проблемы с электричеством, и ситуация гораздо хуже, чем в прошлом году, заявила экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

«Мы находимся в гораздо худшей ситуации, чем в прошлом году», — рассказала она в ноябре в интервью The New York Times.

При этом экс-депутат указала, что прошлой зимой возобновлять энергоснабжение удавалось благодаря запасу оборудования, но теперь на это рассчитывать не стоит. Она отметила, что Украина заказала десятки трансформаторов, а получает только единицы.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко также отметил, что этой зимой не обойтись без отключений электроэнергии.

«В холодную погоду мы не пройдем зиму без отключений даже при отсутствии атак. Если несколько дней будет –10...–15 градусов, то начнутся плановые отключения с графиками, потому что не хватит мощности даже при условии импорта и аварийной помощи. Мы и август едва прошли», — приводит его слова украинское издание «Экономическая правда».

Кроме того, совокупный долг за электричество превысил 60 млрд гривен ($1,6 млрд). Причиной этого является неуплата коммунальных платежей жителями Украины. Энергетические предприятия также не платят за газ, поскольку им приходится выделять значительные мощности на ремонт поврежденной боевой техники.

Ранее, 7 декабря, компания «Укрэнерго» объявила о дефиците в украинской энергосистеме в связи с похолоданием. Отмечалось, что потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. При этом на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы.

Позже в этот день премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал предприятия пересмотреть свое производство с учетом энергоэффективности. Чиновник подчеркнул, что ответственное потребление позволит избежать введения планового отключения электроэнергии.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране. Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон осенью также предрекал Украине тяжелую зиму без тепла и электричества. Он предполагал, что зимой без тепла и электричества украинцы будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов и другие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.