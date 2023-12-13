В Самаре в середине декабря откроют 155 елочных базаров

В Самаре 15 декабря начнут работу 155 точек продажи новогодних елок. Все ярмарки будут оформлены в едином стиле.

Елочные базары будут обозначены яркими вывесками и огорожены деревянным забором. Об этом пишет НИА «Самара». Продавцы должны иметь при себе весь пакет документов, в том числе договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также копию накладной о приобретении деревьев в лесхозе.

Власти будут пресекать несанкционированную продажу елок с помощью ежедневных рейдов. В случае обнаружения неофициальной ярмарки в отношении нарушителя будет составляться административный протокол.

До 30 декабря ярмарки будут работать с 8 до 22 часов, а 31 декабря — с 8 до 12 часов.

В Хабаровске торговля елками откроется 20 декабря. Всего определено больше 55 мест для новогодних ярмарок.