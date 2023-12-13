В Москве завершили благоустройство возле станций «Марьина Роща»

Завершены работы по благоустройству территории возле станций «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность территории около станций, а также обустроить подъезды и парковки для автомобилей и комфортные пешеходные маршруты.

«По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Шереметьевской и пустырь на улице Сущевский Вал», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

В частности, работы проводились на 2-й улице Марьиной Рощи, на 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, а также на Шереметьевской и Октябрьской улицах и улице Сущевский Вал. Помимо этого комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов создали около храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», пишет RT. Также зону для отдыха с двумя детскими площадками оборудовали вместо пустыря на улице Сущевский Вал.

Бирюков рассказал, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 км, дополнительно проложили почти 70 м системы водостока. Также в ходе работ была полностью обновлена система освещения, отмечает ИА «Регнум».

Кроме того, в ходе благоустройства на прилегающих к станциям «Марьина Роща» территориях разбили более 26,8 тыс. кв. м газона и почти 660 кв. м цветников, сообщает «Москва 24».

2 марта в Москве открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Благодаря этому 130 тыс. жителей районов Марьина Роща и Мещанский получили возможность экономить до 20% времени в пути, пишет сайт kp.ru.

1 марта президент России Владимир Путин принял участие в открытии девяти замыкающих станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В ходе мероприятия, в котором также принимал участие мэр столицы Сергей Собянин, российский лидер дал старт движению по новым станциям, отмечает телеканал «Звезда».