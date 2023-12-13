Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Общество
Экс-главу управления по миграции Петербурга задержали за превышение полномочий
Экономика
В Генпрокуратуре рассказали о мерах реагирования на завышение цен на яйца
Общество
Около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроснабжения
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Подмосковье потушили
Мир
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
Мир
ООН по спутниковым снимкам оценила масштаб разрушений в секторе Газа
Общество
В отношении чиновников Красноярска возбудили дело из-за махинаций с землей
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Политика
Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием
Мир
Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании
Общество
Стало известно о конфискации в РФ принадлежащего спонсорам ВСУ холдинга ВПК
Общество
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Мир
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Мир
Грин обвинила Пентагон в разжигании вражды и вооруженных столкновений

В Москве завершили благоустройство возле станций «Марьина Роща»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершены работы по благоустройству территории возле станций «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность территории около станций, а также обустроить подъезды и парковки для автомобилей и комфортные пешеходные маршруты.

«По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Шереметьевской и пустырь на улице Сущевский Вал», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

В частности, работы проводились на 2-й улице Марьиной Рощи, на 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, а также на Шереметьевской и Октябрьской улицах и улице Сущевский Вал. Помимо этого комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов создали около храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», пишет RT. Также зону для отдыха с двумя детскими площадками оборудовали вместо пустыря на улице Сущевский Вал.

Бирюков рассказал, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 км, дополнительно проложили почти 70 м системы водостока. Также в ходе работ была полностью обновлена система освещения, отмечает ИА «Регнум».

Кроме того, в ходе благоустройства на прилегающих к станциям «Марьина Роща» территориях разбили более 26,8 тыс. кв. м газона и почти 660 кв. м цветников, сообщает «Москва 24».

Вернуть под землю: БКЛ свяжут с радиальными линиями метро дополнительными переходами
Подземные тоннели построят на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» станциях Большой кольцевой линии

2 марта в Москве открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Благодаря этому 130 тыс. жителей районов Марьина Роща и Мещанский получили возможность экономить до 20% времени в пути, пишет сайт kp.ru.

1 марта президент России Владимир Путин принял участие в открытии девяти замыкающих станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В ходе мероприятия, в котором также принимал участие мэр столицы Сергей Собянин, российский лидер дал старт движению по новым станциям, отмечает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023