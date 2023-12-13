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Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву при разморозке ЕС ее средств

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Венгрия согласится снять вето на помощь Украине от Европейского союза, если Брюссель разморозит средства, предназначенные для Будапешта. Об этом 12 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но, если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными», — заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

Венгрия выступает против четырехлетнего плана ЕС по выделению Украине €50 млрд, допуская, чтобы Брюссель предложил Киеву финансирование на один год без поправок в бюджет.

В то же время Евросоюз заморозил €30 млрд, которые предназначены для Венгрии. Заморозка связана с обвинениями Будапешта в отступлении от принципов верховенства права в стране. При этом ожидается, что Брюссель высвободит €10 млрд, после того как в Венгрии были приняты законы, направленные на усиление независимости судов.

Также Балаш Орбан заявил, что Венгрия не готова предлагать Украине начать переговоры о вступлении в ЕС и взамен хочет предложить стратегическое партнерство. По его словам, Будапешт не хочет посылать Киеву негативный сигнал, отложив начало переговоров.

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Ранее, 3 декабря, The Economist сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС. Кроме того, позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать Швеция.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Также в этот день издание Politico заявило, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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