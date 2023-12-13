Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву при разморозке ЕС ее средств

Венгрия согласится снять вето на помощь Украине от Европейского союза, если Брюссель разморозит средства, предназначенные для Будапешта. Об этом 12 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но, если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными», — заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

Венгрия выступает против четырехлетнего плана ЕС по выделению Украине €50 млрд, допуская, чтобы Брюссель предложил Киеву финансирование на один год без поправок в бюджет.

В то же время Евросоюз заморозил €30 млрд, которые предназначены для Венгрии. Заморозка связана с обвинениями Будапешта в отступлении от принципов верховенства права в стране. При этом ожидается, что Брюссель высвободит €10 млрд, после того как в Венгрии были приняты законы, направленные на усиление независимости судов.

Также Балаш Орбан заявил, что Венгрия не готова предлагать Украине начать переговоры о вступлении в ЕС и взамен хочет предложить стратегическое партнерство. По его словам, Будапешт не хочет посылать Киеву негативный сигнал, отложив начало переговоров.

Ранее, 3 декабря, The Economist сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС. Кроме того, позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать Швеция.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Также в этот день издание Politico заявило, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.